حزب الله: الجيش السورى وحلفاؤه يسيطرون على قاعدة أبو الضهور الجوية بإدلب

حزب الله: الجيش السورى وحلفاؤه يسيطرون على قاعدة أبو الضهور الجوية بإدلبالسبت، 20 يناير 2018 03:50 م
حسن نصر الله
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أعلن الإعلام الحربى لحزب الله، اليوم السبت، أن الجيش السورى وحلفاؤه يسيطرون بالكامل على قاعدة أبو الضهور الجوية فى إدلب.
وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أكد سماع دوى انفجارات فى ريف حلب الشرقى، ناجمة عن قصف استهدف مناطق على أطراف مدينة الباب، ما تسبب فى وقوع 6 جرحى بينهم أطفال، فيما ذكرت قناة (العربية الحدث)، أن أهالى المنطقة اتهموا قوات سوريا الديمقراطية، باستهداف المدينة التى تسيطر عليها قوات "درع الفرات" المدعومة من تركيا.
ويعد هذا أول قصف يستهدف مدينة الباب الواقعة فى ريف حلب الشمالى الشرقى منذ بدء القوات التركية بقصف منطقة عفرين، ومن ناحية أخرى، أفاد المرصد السورى، بإصابة أكثر من 10 أشخاص فى قصف استهدف مستشفى للأمراض العقلية فى منطقة أعزاز التابعة لحلب شمال سوريا، وذكر المرصد، أن قوات سوريا الديمقراطية، استهدفت بعدة جولات من القصف مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة فى ريف حلب الشمالى.
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