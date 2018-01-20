حبس 10 عناصر إجرامية 4 أيام لسرقتهم 9 دراجات بخارية وسيارة





أسوان ندى سليم

أمرت نيابة كوم امبو، اليوم السبت، بحبس 5 كونوا تشكيلا، تخصص في سرقة الدراجات البخارية والسيارات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، حيث تم ضبط 9 مضبوطات من الدراجات البخارية والسيارات بحيازة المتهمين.

وتبين أن المتهم الأول كان بحيازته سلاح ناري فرد خرطوش، و دراجة بخارية مبلغ بسرقتها، وبحيازة المتهم الثاني سلاح ناري فرد خرطوش، وبحيازة الثالث 5 دراجات بخارية، فضلا عن تروسيكل بدون لوحات معدنية، وضبط مع المتهم الرابع سيارة شيفرولية مطموسة الشاسية " بدون لوحات معدنية، ومع المتهم الخامس تم ضبط 2 دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية".

كما أمرت نيابة كوم امبو، اليوم السبت، بحبس عاطلين لاتجارهما بالاسلحة النارية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فتم حبس اسلام. ع، عاطل، لاستخدامه سلاح ناري غير مرخص، كما تم حبس محروس.س، لاستخدامه سلاح ناري فرد روسي غير مرخص.

وفي سياق متصل، أمرت نيابة ادفو، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام، بعد أن أدلى المتهم ويدعي محمد.ع، باعترافاته أمام المستشار محمد عطوة مدير النيابة، أن المضبوطات التي ضبطت بحيازته خلال القبض عليه وعبارة عن سلاح ناري و 12 طلقة، و9 كيلو جرام من البانجو، و150 جرام من الحشيش و400 قرص مخدر، كان ينوي ترويجها علي المدمنين بدائرة المركز.

كما أمرت نيابة اسوان، اليوم السبت، بحبس عاطلين وهما مصطفي. ص، و علاء.أ، 4 أيام، بتهمة الاتجار بالمخدرات، بعد ضبط 10 كيلو من مخدر البانجو بحوزتهما بدائرة قسم أول اسوان .



