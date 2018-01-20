حالة الطقس اليوم السبت 20/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال وشرق البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضا، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس مُشمساً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق، وتكون الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية خفيفة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (10-20 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:تسود أجواء أقل برودة مقارنة مع الليلة الماضية، حيث تكون الحرارة أعلى من معدلاتها الصغرى بحدود 2-3 درجات مئوية، كما و تظهر تدريجياً كميات كبيرة من السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً،ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.