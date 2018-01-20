جمارك المطار تحبط تهريب كمية من أدوات التجميل بحوزة راكبة أمريكية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى تهريب كميات من أدوات التجميل وكاميرتى سينما بحوزة راكبة أمريكية قادمة على الخطوط لوفتهانزا الألمانية.

وقالت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط الألمانية ٥٨٠ القادمة من فرانكفورت تمكنت جمارك المطار برئاسة سامى شكر مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل والمكياج و2 كاميرا سينمائية، بحوزة راكبة أمريكية الجنسية، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وأضافت المصادر أن خالد شعبان مأمور اللجنة اشتبه فى راكبة أمريكية من أصل مصرى بصحبتها عدد ٤ شنط، وبالعرض على مجدى فريد مشرف الصالة قرر تمرير حقائبها على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة جمال السيد مأمور الفحص حيث تلاحظ وجود كثافات معتمة، وتم تشكيل لجنة لتفتيشها من ربيع عيد والأستاذ سامح أمين مأمورى التفتيش، حيث تبين وجود كمية من أدوات التجميل والمكياج و2 كاميرا سينمائية مخفية بين طيات الملابس داخل حقيبتها.



وأشارت المصادر أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقمى 5 لسنة 2018.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب.