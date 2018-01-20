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"تويتر" يغلق الف حساب اضافى مرتبط بوكالة دعاية مقرها روسيا

السبت، 20 يناير 2018 05:00 ص
"تويتر" يغلق الف حساب اضافى مرتبط بوكالة دعاية مقرها روسيا موقع تويتر


سان فرانسيسكو (أ ف ب)
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أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر"، الجمعة عن إغلاق أكثر من 1000 حساب مشبوه جديد مرتبط بوكالة دعاية رقمية مقرها روسيا، يُشتبه فى أنها سعت للتأثير على الحملة الانتخابية الأمريكية فى العام 2016.

وقال تويتر على مدونته الجمعة انه كشف واغلق 1062 حسابا إضافيا تعود لوكالة أبحاث الإنترنت المرتبطة بالكرملين، ما يرفع عدد الحسابات المغلقة الى ما مجموعه 3814 حسابا، وأضاف "تويتر" ان تلك الحسابات نشرت خلال حملة الانتخابات 175993 تغريدة.

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعى منذ اشهر انتقادات تتهمها بانها تحولت رغما عنها الى منصّات لحملة دعائية مصدرها روسيا خلال الحملة الانتخابية التى انتهت بفوز الجمهورى دونالد ترامب، ويحقّق الكونجرس الأمريكى ومدع خاص فى احتمال تدخّل روسيا فى الانتخابات.


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