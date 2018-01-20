"تنمية الصادرات" تعلن خطة البعثات التجارية نهاية يناير





كتب – إسلام سعيد

تعلن الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن خطة البعثات التجارية والترويجية للخارج نهاية يناير الجارى، وتركز الخطة على البعثات التجارية للأسواق الجديدة وغير التقليدية.

وكانت الهيئة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى مع المجالس التصديرية، لبحث ومناقشة خطة المعارض والبعثات التجارية للعام 2018، والتعريف بالضوابط الجديدة للمشاركة فى المعارض الخارجية التى سوف تنظمها فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية.

ترأس الاجتماع شيرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، وشارك فيه أحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات المسئول عن المعارض الخارجية بالهيئة، بمشاركة وحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية والمديرين التنفيذين للمجالس.