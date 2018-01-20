تعليم القاهرة: تجهيز المقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات الرئاسة

تعليم القاهرة: تجهيز المقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات الرئاسةالسبت، 20 يناير 2018 12:10 ص
محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جار تجهيز المقار الانتخابية، والمدارس بشكل عام، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يتم مراجعة المقار المخصصة، والتأكد من توافر وعمل خطوط التلفون الأرضى بالمقار، والتأكد من وجود أبواب حديدية للجان الانتخابات.
وأضاف مدير تعليم القاهرة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جار تجهيز أماكن الإعاشة الخاصة بقوات تأمين الانتخابات، ومراجعة الإنارة ودورات المياه والعمل على إصلاح الأعطال الموجودة بهما، وذلك بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة.
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