تعليم الغربية: بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

تعليم الغربية: بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعداديةالسبت، 20 يناير 2018 04:15 م
تصحيح امتحانات - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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بدأت اليوم السبت أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية فى مقار لجان التقدير بمدرسة الأحمدية الثانوية بنين، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات، ومدرسة الأقباط الإعدادية للبنات، ومدرسة طنطا الثانوية بنات
وشدد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان، على رؤساء لجان التقدير والموجهين مراعاة الدقة فى التصحيح وتجنب الأخطاء، وإعطاء كل طالب حقه، محذرًا من الأخطاء التي يقع فيها البعض، على أن يعتمد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.
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