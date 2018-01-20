تعرف على حقوق المطلقة طلاقًا بائنًا من المهر والنفقة؟السبت، 20 يناير 2018 01:30 ص
طلاق - صورة أرشيفية
كتب لؤى على
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ما هى حقوق المطلقة طلاقًا بائنًا من المهر والنفقة ؟ سؤال أجاب عليه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فالمطلقة بعد الدخول بها لها عدة حقوق، وهى:
1- مؤخر الصداق كامل.
2- السكنى طوال فترة العدة، بمعنى أنه يجب على المطلق أن يتحمل سكن مطلقته حتى انقضاء العدة، يقول الشيخ الدردير- رحمه الله-: وللمعتدة المطلقة، بائنًا أو رجعيًا السكنى وجوبًا على الزوج.
3- نفقة العدة، وتُحدد باتفاق الطرفين أو يحددها القاضى، وهى تختلف باختلاف حال المطلِّق من حيث اليسر والإعسار.
4- نفقة المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، وهي تقدر بحال المطلق يُسرًا أو عُسرًا، ويُحددها القاضى، أو تكون بالتراضى بين الطرفين، ولا تقل عن نفقة سنتين، جاء في المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م: الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِهَا، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية.
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