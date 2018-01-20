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تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 20 يناير 2018 11:00 م
تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى منصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب


كتب هانى الحوتى
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تصدرت مجموعة بورتو القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 303.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 118.1 مليون جنيه، تلتها "شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بحجم تداول بلغ 180.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 134.3 مليون جنيه.
 
وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول بلغ 178.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 60.6 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 152.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 245.8 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 106.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 142.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 60.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 237.8 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 43.3 مليون جنيه، وقيمة تداول 305.9 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 36.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 142.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 30.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 25.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "العربية المتحدة للشحن والتفريغ" بحجم تداول بلغ 27 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 45.3 مليون جنيه.
 
 

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