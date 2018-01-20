تشاوش أوغلو: الجيش التركى قصف 95% من الأهداف فى سوريا

تشاوش أوغلو: الجيش التركى قصف 95% من الأهداف فى سورياالسبت، 20 يناير 2018 06:49 م
تشاوش أوغلو وزير الخارجية التركى
(رويترز)
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قال وزير الخارجية التركى، مولود تشاوش أوغلو، إن مقاتلاتنا قصفت أهدفا فى سوريا برا وجوا.
وأضاف الوزير، أنه "يتوقع من الحلفاء عدم الوقوف إلى جانب منظمات إرهابية، مشيرًا إلى أن الجيش التركى قصف 95 % من الأهداف ولم يتم سوى استهداف الإرهابيين".
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