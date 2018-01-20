تركيا تقتل 9 أشخاص بينهم 6 مدنيين فى غارة جوية على عفرين السورية





(رويترز)

أعلن متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين، أن الضربات الجوية التركية أسفرت عن مقتل 6 مدنيين و3 مقاتلين.

وبدأت الجيش التركى اليوم السبت، هجوم عسكرى على المنطقة يستهدف المقاتلين الأكراد، فى خطوة من شأنها أن تهدد مصير أكثر من مليون شخص يتوزعون على عشرات البلدات والقرى فيها.