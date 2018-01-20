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الأحد، 21 يناير 2018 05:43 ص
خالد صلاح
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تركيا تقتل 9 أشخاص بينهم 6 مدنيين فى غارة جوية على عفرين السورية

السبت، 20 يناير 2018 09:44 م
تركيا تقتل 9 أشخاص بينهم 6 مدنيين فى غارة جوية على عفرين السورية مقاتلات حربية - أرشيفية


(رويترز)
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أعلن متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين، أن الضربات الجوية التركية أسفرت عن مقتل 6 مدنيين و3 مقاتلين.

وبدأت الجيش التركى اليوم السبت، هجوم عسكرى على المنطقة يستهدف المقاتلين الأكراد، فى خطوة من شأنها أن تهدد مصير أكثر من مليون شخص يتوزعون على عشرات البلدات والقرى فيها.


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سوريا

عفرين

تركيا

الاكراد



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

التأثيرات السلبية

مسارات نحو الافضل، وليس الاسوء، ولكن ما يحدث هو للأسف الشديد ما لا يرتضيه الجميع، حيث التوترات الشديدة التى تعصف بالمنطقة، ولم يعد هناك من تلك الضوابط التى تحول دون حدوث مثل هذه التوترات والتى وصل تأثيرها، بفعل الكثير من تلك التأثيرات السلبية التى كانت ومازالت متواجدة، من ما يؤسف له، وما قد اصبح يقلق، ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، من اجل السيطرة على الاوضاع المتفاقمة قبل ما لا يحمد عقباه بالمزيد من الكورات والنكبات التى اصبحت تحل على المنطقة والعالم

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