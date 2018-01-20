ترشيح "مارى لو ماكدونالد" لرئاسة حزب "الشين فين" بإيرلندا





دبلن (أ ف ب)

أعلن الزعيم التاريخى للشين فين جيرى أدامز السبت، أن معاونته مارى لو ماكدونالد ستخلفه على رأس الحزب الإيرلندى الذى لطالما اعتبر بمثابة الواجهة السياسية للجيش الجمهورى الإيرلندى.

وخلال اجتماع لقيادة الحزب فى بلفاست أعلن أدامز ان التعيينات للمنصب أغلقت وان مارى لو المرشحة الوحيدة.

وقال أدامز من على المنبر "أشكركم لاستقبال الرئيسة المنتخبة لحزبنا مارى لو ماكدونالد".

وفى خطابها أشادت الرئيسة الجديدة للشين فين بسلفها، وقالت وسط التصفيق "لا يمكننى أن أكون بجدارة جيرى أدامز لكننى ساستخدم كل قدراتى" للقيام بمهامى على أكمل وجه.

وأكدت أن هدف الحزب هو إعادة توحيد إيرلندا مؤكدة أنها "ترغب فى وصول الشين فين إلى السلطة فى إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية".

ويتوقع تثبيت ماكدونالد (48 عاما) فى منصبها الجديد خلال مؤتمر استثنائى للحزب فى العاشر من فبراير.