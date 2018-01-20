ترامب يوقع قانونا لتجديد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومى للإنترنت





(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه وقع مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومى الأمريكية للانترنت دون إذن قضائي.

وقال ترامب على تويتر فى إشارة إلى مشروع القانون الذى أجازه الكونجرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنواتوقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية.