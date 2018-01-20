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ترامب يبدى تشاؤمه حيال التوصل إلى اتفاق حول الموازنة داخل الكونجرس

السبت، 20 يناير 2018 07:04 ص
ترامب يبدى تشاؤمه حيال التوصل إلى اتفاق حول الموازنة داخل الكونجرس دونالد ترامب الرئيس الأمريكى


واشنطن (أ ف ب)
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عبّر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن تشاؤمه حيال إمكان التوصل قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلى إلى اتفاق حول الموازنة فى الكونجرس لتفادى شلل الادارات الفدرالية.

وقبل أقل من ساعتين ونصف ساعة من موعد الاستحقاق، غرّد ترامب على تويتر انّ الامور "لا تبدو جيدة لجيشنا العظيم او لسلامتنا وأمننا على الحدود الجنوبية الخطيرة".

ويتعين على مجلس الشيوخ ان يقر الاجراء قبل مهلة منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلى لتفادى توقف المؤسسات الفدرالية عن العمل.

الا ان الجمهوريين كانوا لا يزالون غير واثقين بحلول ليل الخميس من انهم سيضمنون 60 صوتا ضرورية من أصل مئة فى المجلس.

وكتب ترامب على تويتر صباح الجمعة "مشروع تمويل الحكومة مر الليلة الماضية فى مجلس النواب. والآن نحتاج إلى الديموقراطيين لتمريره فى مجلس الشيوخ - لكنهم يريدون هجرة غير شرعية وحدودا ضعيفة. الشلل قادم؟ نريد مزيداً من الانتصارات الجمهورية فى 2018!"


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