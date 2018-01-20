تدريب عملى لمجابهة الكوارث بالجيزة بمشاركة 58 جهة تنفيذيةالسبت، 20 يناير 2018 12:08 م
تنفيذ تدريب عملى لمجابهة الكوارث بالجيزة بمشاركة 58 جهة تنفيذية
كتب سيد الخلفاوى
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تنفذ محافظة الجيزة أعمال التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية، بمشاركة 58 جهه تنفيذية مختلفة، تمثل كافة الجهات الحكومية والأهلية.
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