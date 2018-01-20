video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تدريب عملى لمجابهة الكوارث بالجيزة بمشاركة 58 جهة تنفيذية

السبت، 20 يناير 2018 12:08 م
تدريب عملى لمجابهة الكوارث بالجيزة بمشاركة 58 جهة تنفيذية تنفيذ تدريب عملى لمجابهة الكوارث بالجيزة بمشاركة 58 جهة تنفيذية


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تنفذ محافظة الجيزة أعمال التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية، بمشاركة 58 جهه تنفيذية مختلفة، تمثل كافة الجهات الحكومية والأهلية.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديرى الأجهزة التنفيذية والأمنية فى رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، إضافه إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملى.
 
وقال المحافظ إن التخطيط من أهم المكونات التى تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث مشيرا إلى أن التخطيط لإدارة الإزمات يساعد على إدارة هذه الأزمات بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى فى التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها مضيفا أن التخطيط يوفر استغلالًا كاملًا للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بحصر كل المعدات والسيارات وإعداد كشف بأرقام وأنواع المعدات لاستخدامها فى حال الحاجه إليها، مضيفا أنه تم عرض خطط مجابهة السيول وحوادث القطارات وتوقف حركة مرور كامثلة عملية والوقوف على الطرق المثاليه فى التعامل مع الحدث، لافتا إلى أن المحافظة أجرت من قبل نموذج محاكاه وتجربة عملية لمواجهة مخاطر السيول فى حالة حدوثها وذلك بمشاركة كافة الجهات لضمان عدم حدوث أى أضرار لأموال وممتلكات المواطنين بالجيزة.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يوجه بإزالة 17حالة تعدى على حرم الطريق العام

محافظ الجيزة: تلقينا 164 طلب تقنين أوضاع على مساحة 14 ألف فدان حتى الآن

الجيزة

اخبار الجيزة

الازمات

الكوارث

مواجهة الازمات



لا تفوتك
النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

الأرصاد: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بطقس الغد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بطقس الغد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة