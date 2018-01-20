تدريب عملى لمجابهة الكوارث بالجيزة بمشاركة 58 جهة تنفيذية

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديرى الأجهزة التنفيذية والأمنية فى رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، إ ضافه إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملى.

وقال المحافظ إن التخطيط من أهم المكونات التى تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث مشيرا إلى أن التخطيط لإدارة الإزمات يساعد على إدارة هذه الأزمات بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى فى التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها مضيفا أن التخطيط يوفر استغلالًا كاملًا للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.