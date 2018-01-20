تجديد حبس قاتل شقيقه بالأميرية لرفضه إعطائه المال لشراء مخدرات 15 يوما





كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهم بقتل شقيقه بمنطقة الأميرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب رفضه إعطائه المال لشراء مخدر "الاستروكس".

فيما تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام للنيابات، تحقيقاتها مع عاطل بتهمة قتل شقيقه فى منطقة الأميرية.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث غرب القاهرة، قائلا إنه لم يقصد قتله، وأن مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفض إعطائه أموالا لشراء مخدر "الاستروكس".

وأضاف المتهم فى تحقيقات النيابة، أن شقيقه نهره بسبب طلبه أموالا من والدته، فنشب بينهما مشاجرة حاول الأمساك بالسكين، إلا أنها اخترقت جسد شقيقه فتوفى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "رمضان ع" 21 سنة، فى يوم الحادث طلب من والدته أموال لشراء مخدر الاستروكس، فاتصلت والدة المتهم بشقيقه المجنى عليه "إسلام ع" للحضور إلى الشقة وإحضار الأموال لشقيقه، وعقب وصول المجنى عليه نهر شقيقه بسبب اعتدائه على والدته، فنشبت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيقه أحضر على إثرها المتهم سلاح أبيض "سكين" وطعن به شقيقه.