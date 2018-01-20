تأخر إقلاع الطائرة الكويتية 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية بالكويت





كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع طائرة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت 3 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت تأخرت 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وإنخفاض مستوى الرؤية.