video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع الطائرة الكويتية 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية بالكويت

السبت، 20 يناير 2018 11:32 م
تأخر إقلاع الطائرة الكويتية 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية بالكويت مطار القاهرة


كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

 
شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع طائرة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت 3 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت تأخرت 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وإنخفاض مستوى الرؤية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتى تهريب 376 ألف جنيه الى ليبيا

مطار القاهرة

اخبار المطار

الكويت



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة