تأخر إقلاع الطائرة الكويتية 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية بالكويت

تأخر إقلاع الطائرة الكويتية 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية بالكويتالسبت، 20 يناير 2018 11:32 م
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع طائرة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت 3 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت تأخرت 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وإنخفاض مستوى الرؤية.
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