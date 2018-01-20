تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء بالمنيا

اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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قررت محكمة جنايات المنيا، مساء اليوم السبت، تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء لليوم الثالث من دور مارس القادم لإعلان أحد المتهمين مع إخلاء سبيل المحامين المحبوسين على ذمة القضية.
وقال رأفت سعيد وسمير الصفطى عضوًا هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود فى الواقعة، كما استمعت إلى بعض اقوال المحامين فى القضية التى تعود إلى عام 2015 بتهمة التعدى على رئيس نيابة بمركز مغاغة وتعطيل مصالح المواطنين.
قررت المحكمة إخلاء سبيل 19 محاميا حضروا جلسة اليوم مع إعلان المتهم الرابع فى القضية وتغيبه عن حضور الجلسة لعدم الإعلان.
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