بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية..الجار الله: مصر بحاجة للسيسى





كتبت – شرويت ماهر

قال أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أراح شعبه بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

وكتب الجار الله عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" الريس السيسي أراح شعبه وهو يعلن عن ترشحه، مصر بحاجه له بعد أن

عاش أوجاع بلاده وهذا لم يكن سهل لكنها الإرادة والفعل الصح".

وتابع الجار الله قائلا :" سنوات السيسي بكل صدق سنوات أفعال لم تكن عصيه عليه وسنوات حرث لما يطلبه مستقبل هذه البلاد التي عبث بها سياسيون عاشوا وجاهه المنصب وغفلوا عن وجع البلد وأهلها".