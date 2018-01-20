بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية..الجار الله: مصر بحاجة للسيسى

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية..الجار الله: مصر بحاجة للسيسىالسبت، 20 يناير 2018 01:54 م
أحمد الجار الله
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق
قال أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أراح شعبه بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
وكتب الجار الله عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" الريس السيسي أراح شعبه وهو يعلن عن ترشحه، مصر بحاجه له بعد أن
عاش أوجاع بلاده وهذا لم يكن سهل لكنها الإرادة والفعل الصح".
وتابع الجار الله قائلا :" سنوات السيسي بكل صدق سنوات أفعال لم تكن عصيه عليه وسنوات حرث لما يطلبه مستقبل هذه البلاد التي عبث بها سياسيون عاشوا وجاهه المنصب وغفلوا عن وجع البلد وأهلها".
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة