بطلان رياضيان تونسيان يلتحقان بتنظيم داعش الإرهابى

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أكدت وزيرة الشباب والرياضة التونسية ماجدلين الشارنى، اليوم السبت، أن بطلين رياضيين تونسيين قد التحقا بتنظيم داعش الإرهابي.



وقالت الوزيرة - فى كلمة لها بالبرلمان التونسى اليوم - إن ممارسى الرياضات القتالية هم الأكثر عرضة للاستقطاب والتطرف - على حد تعبيرها -، مشيرة إلى أن الوزارة اجتمعت برؤساء جمعيات وجامعات الفنون القتالية لتكثيف المراقبة وحماية هذه الفئة من الرياضيين.