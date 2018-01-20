بطلان رياضيان تونسيان يلتحقان بتنظيم داعش الإرهابى

بطلان رياضيان تونسيان يلتحقان بتنظيم داعش الإرهابىالسبت، 20 يناير 2018 04:56 م
الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ
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أكدت وزيرة الشباب والرياضة التونسية ماجدلين الشارنى، اليوم السبت، أن بطلين رياضيين تونسيين قد التحقا بتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت الوزيرة - فى كلمة لها بالبرلمان التونسى اليوم - إن ممارسى الرياضات القتالية هم الأكثر عرضة للاستقطاب والتطرف - على حد تعبيرها -، مشيرة إلى أن الوزارة اجتمعت برؤساء جمعيات وجامعات الفنون القتالية لتكثيف المراقبة وحماية هذه الفئة من الرياضيين.
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