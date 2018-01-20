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برلمانى بالمنوفية:تقدمت بطلب إحاطة ضد محافظ المنوفية قبل عام من القبض عليه

السبت، 20 يناير 2018 01:00 ص
برلمانى بالمنوفية:تقدمت بطلب إحاطة ضد محافظ المنوفية قبل عام من القبض عليه الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب


المنوفية - محمود شاكر
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كشف الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة منذ ديسمبر الماضى لوزير التنمية المحلية ضد هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المقبوض عليه على ذمة قضايا فساد مالى.

وأكد الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جاء ضمن الطلب أن الدكتور هشام عبد الباسط يتجاهل النواب، كما أنه لا يستشيرهم في خطة الموازنة الخاصة بمحافظة المنوفية، لافتا الى أن المحافظ كان يوقع للصحفيين والنواب غير المقربين بتأشيرات ليست ذات جدوى، وأهدرآلاف الجنيهات في إنشاء سجل مدني لا طائل من ورائه بدائرة المركز لمجاملة أحد اصدقائه وسط حالة من التهميش للنواب.

كان المستشار محمود حمدى قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، جدد حبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وأحمد سعيد أحمد مبارك، مهندس ميكانيكي وعاصم أحمد فتحى رجل أعمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة.


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