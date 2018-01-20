براءة 4 متهمين فى أحداث عنف بالمنيا





المنيا - حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا، مساء السبت، برئاسة المستشار سليمان الشاهد رئيس الدائرة الثالثة ببراءة 4 متهمين من عناصر الإخوان والذين وجهت إليهم تهمة التظاهر.

وتعود القضية إلى شهر يناير 2014 وكان محكوما عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتم القبض عليهم وأعيدت اجراءات محاكمتهم قبل أن يصدر الحكم فى أحداث تظاهر بمركز مغاغة عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.