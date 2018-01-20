بدء حفل توزيع جوائز التفوق الصحفى بنقابة الصحفيين (صور)السبت، 20 يناير 2018 07:01 م
جائزة التفوق الصحفى
كتب محمد السيد - تصوير حسام عاطف
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بدأ منذ قليل الحفل الذى تنظمه اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين لتوزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى، وذلك بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.
ومن جانبه، قال خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة حرص على استمرار هذا التقليد المهنى بتنظيم حفل توزيع جوائز التفوق الصحفى تشجعيا للزملاء.
وأضاف خالد ميرى خلال كلمة له فى الحفل، أن التدريب والتفوق سيظلان دائما داخل النقابة، مشيرا الى أن نقابة الصحفيين تلتزم بالدفاع عن الحرية .
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