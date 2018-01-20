انقلاب سيارة مقطورة بطريق عزب النهضة بدمياط وتعطل حركة المرور

انقلبت سيارة مقطورة محملة برمل وزلط بطريق عزب النهضة - البصارطة، اليوم، السبت، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بالمنطقة.

وأكد فكرى السبع احد شهود عيان، أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهده المنطقة انقلاب سيارات نقل ومقطورة بسبب تنفيذ أعمال الصرف الصحى بالمنطقة الخاصة بقرية عزب النهضة، مما أدى إلى ضيق الطريق وصعوبة حركة سيارات النقل.

وطالب أهالى المنطقة بسرعة تنفيذ أعمال الصرف الصحي بالمنطقة، ووضع علامات تحذيرية أمام سيارات النقل لمنعها من المرور حتى لا تتكرر الكارثة.