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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة من الساعة 12 منتصف الليل لـ 6 صباح الأحد

السبت، 20 يناير 2018 11:42 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة من الساعة 12 منتصف الليل لـ 6 صباح الأحد انقطاع المياه - ارشيفيه


كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه  الجيزة، قطع المياه بعدد من المناطق نظراً للقيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة، لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل السبت وحتى الساعة 6 صباح الأحد.
 
وتشمل المناطق " ميدان الجيزة – شارع الجامعة – الدقى – العجوزة – المهندسين – بين السرايات – شارع التحرير – شارع النيل بدءاً من كوبرى الجامعة وحتى شارع الفالوجا ".
 
وتهيب الشركة  المواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة ( 114 ).
 
 

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انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه



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