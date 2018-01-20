اندبندنت: لوريال تصنع التاريخ بتقديم "محجبة" فى حملة للعناية بالشعر





كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن شركة "لوريال باريس" صنعت التاريخ لاستعانتها للمرة الأولى بعارضة أزياء بريطانية مسلمة ترتدى الحجاب فى حملتها للعناية بالشعر.

وأوضحت الصحيفة أنه بالتعاون مع مجموعة من السفراء البريطانيين والمؤثرين، انطلقت الحملة الجديدة للوريال والتى تضم مجموعة من الرجال والنساء الذين يعملون فى مجالات مختلفة.

وتسلط الحملة الضوء على علاقة كل شخص بشعره، ولكن ما يميز هذه الحملة ويعزز مكانتها فى التاريخ –بحسب تعبير الإندبندنت- هو اشتراك المدونة البريطانية المحجبة أمينة خان فيها.

وأوضحت "الإندبندنت" أن أمينة مدونة وعارضة أزياء وأم وناشطة على "اليوتيوب" وأحد مؤسسى شركة "أردير" لمستحضرات التجميل، لافتة إلى أنها نجحت فى تمثيل المرأة المسلمة فى صناعة الجمال فى بريطانيا.

وفى مقابلة مع مجلة "فوج"، قالت خان: كم عدد العلامات التجارية التى تفعل أشياء من هذا القبيل؟ . ليس كثيرا".

وأضافت قائلة: إنهم حرفيا يضعون فتاة محجبة لا يمكن لأحد رؤية شعرها فى حملة للشعر. وذلك لأن ما يقدرونه حقا فى هذه الحملة هو أصواتنا".

وفي الحملة التي أطلق عليها المصور رانكين، ترتدي خان حجابا ورديا.

وتأمل أمينة من خلال المشاركة فى هذا المشروع أن تصحح التصور الخاطئ الشائع بشأن علاقة المرأة المسلمة بشعرها.