



تحت عنوان "رسميًا انطلاق سباق انتخابات الرئاسة" تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الأحد، تفاصيل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2018، حيث أكدت الهيئة أن عدد توكيلات التأييد من قبل المواطنين، التى وثقها الشهر العقارى، بلغت حتى منتصف يوم السبت 650 ألف تأييد.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من جريدة "اليوم السابع"..

- رسميًا انطلاق سباق انتخابات الرئاسة.. إجراءات أمنية مكثفة لحماية "الوطنية للانتخابات".. والمتحدث باسم الهيئة: 650 ألف تأييد وثقها الشهر العقارى للمرشحين

- الحكومة ترد على أخطر 6 شائعات فى عشرة أيام

- وزير الصحة: قرار علاج أول 48 ساعة طوارئ ملزم للمستشفيات الخاصة

- خالد صلاح يكتب: أنت جاهل يا أفندم على فكرة

- قائمة الأسعار الجديدة لتذاكر "السكة الحديد".. من القاهرة إلى الإسكندرية "درجة أولى مكيفة" 66.3 جنيه بدلًا من 51 جنيها و"القطارات المميزة" 25 جنيها بدلًا من 10 جنيهات.. من القاهرة لأسيوط "درجة أولى مكيف" 100 جنيه بدلًا من 76 جنيها و"القطارات المميزة" 42.5 جنيه بدلًا من 17 جنيهًا.. من القاهرة إلى أسوان "درجة أولى مكيفة" 171.6 جنيه بدلًا من 132 جنيها و"القطارات المميزة" 70 جنيها بدلًا من 28 جنيها.. وتطبيق الأسعار نهاية الشهر الحالى بعد تصديق وزير النقل على القرار

- نائب ترامب يطرق أبواب الشرق الأوسط.. ويبدأ جولته من القاهرة.. الأردن وإسرائيل ضمن المحطات.. وملف القدس على جدول الأعمال.. ومتحدثة باسم بنس: "حتمية لأمننا القومى"

- محمود فايز مدرب المنتخب لـ"اليوم السابع": كوبر يرحل عن الفراعنة بعد المونديال.. الخواجة رفض عروض تدريب الكاميرون ونيجيريا والجزائر.. وقرار عودة حسام غالى للمنتخب فى يده فقط

- محمد الدسوقى رشدى يكتب: الفرح لسامى عنان والنبطشى حازم عبد العظيم

- الداعية أحمد المالكى يكتب: مصر بين حكاية وطن وحكاية أمة

- كريم عبد السلام يكتب: حكاية وطن.. كيف صمد المصريون؟

- يوسف أيوب يكتب: أيادى قطر الملطخة بدماء الأفارقة

- "ديسالين" يرحب بإنشاء منطقة صناعية مصرية فى "أديس أبابا".. رئيس وزراء إثيوبيا يلتقى مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- "النقض" تؤيد حكم إعدام 3 متهمين فى قضية قتل اللواء نبيل فراج.. المحكمة تخفف عقوبة 4 متهمين للسجن "المؤبد" وترفض طعن 5 متهمين على "المشدد"

- الجيش الثالث يقضى على تكفيرى شديد الخطورة بوسط سيناء