"الهلال الأحمر" يحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على برنامج صحة طلاب المدارس





كتب مدحت وهبة

يحتفل الهلال الأحمر المصرى اليوم السبت بمرور 10 سنوات على بدء برنامج صحة وسلامة الذى يستهدف تدريب طلبة المدراس على تجنب المخاطر والعادات الصحية السليمة والإسعافات الأولية والذى شارك خلال هذه الفترة 640 متطوعا وتم تنفيذه فى 617 مدرسة فى 23 محافظة بحضور أكثر من 88000 طالبا وطالبة و1595 مدرسا.

وستعقد الاحتفالية بالمقر العام للهلال بحضور كل من ممثلى وزارة التربية والتعليم والدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر وممثلى هيئتى الصليب الأحمر الألمانى والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والعديد من الشخصيات العامة.

وسيتم تكريم للشخصيات المؤثرة بالبرنامج وعرض شامل لإنجازات البرنامج طوال عشر سنوات، كما سيتم تقديم أغنية، خاصة يؤديها الأطفال تحكى عن تجربتهم بعد اجتيازهم لتدريبات برنامج صحة وسلامة.