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النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 3 من أسرة واحدة باختناق غاز بإمبابة

السبت، 20 يناير 2018 09:45 م
النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 3 من أسرة واحدة باختناق غاز بإمبابة الزوج


كتب بهجت أبو ضيف
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بدأت نيابة إمبابة التحقيق فى حادث مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنهما البالغ من العمر 5 سنوات داخل شقتهما بإمبابة، حيث كشفت التحريات أن تسرب غاز وراء تعرضهم للاختناق.

 

 وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على 3 جثث داخل شقة بإمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة زوجين وابنهما البالغ من العمر 5 سنوات.

 

وكشفت المعاينة والتحريات أن الزوج يدعى " ناصر. ع " وزوجته "ميرفت " وأبنهما "بدر " وأن تسرب غاز أدى إلى تعرضهم للاختناق ومفارقتهم الحياة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

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