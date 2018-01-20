النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 3 من أسرة واحدة باختناق غاز بإمبابة

بدأت نيابة إمبابة التحقيق فى حادث مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنهما البالغ من العمر 5 سنوات داخل شقتهما بإمبابة، حيث كشفت التحريات أن تسرب غاز وراء تعرضهم للاختناق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على 3 جثث داخل شقة بإمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة زوجين وابنهما البالغ من العمر 5 سنوات.

وكشفت المعاينة والتحريات أن الزوج يدعى " ناصر. ع " وزوجته "ميرفت " وأبنهما "بدر " وأن تسرب غاز أدى إلى تعرضهم للاختناق ومفارقتهم الحياة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.