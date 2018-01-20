"المواصفات والجودة" تختتم مؤتمرها حول المواصفات الدولية لنظم إدارة الطاقة





كتب إسلام سعيد

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر القومى الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الذى عُقد تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حول مواصفات نظم إدارة الطاقة وأهم الحلول القومية لترشيد استخدامات الطاقة، فى إطار المواصفة الدولية ISO 50001، وشارك فى المؤتمر الذى ساهمت فى ترتيبه منظمة الأيزو والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى، عدد كبير من المصانع العاملة بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وفى هذا الإطار، قال المهندس أشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لوضع قطاع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة الدولية، من خلال بناء القدرات المؤسسية وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج ذات الصلة، مشيرا إلى أنه استهدف تقديم حلول فاعلة للتطور الهائل فى أنماط استهلاك مصادر الطاقة الناتج عن التقدم الصناعى، والحاجة لتلبية متطلبات المواطنين من الطاقة، الأمر الذى يتطلب إيجاد حلول غير تقليدية لتحديات تأمين مصادر الطاقة من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة كإحدى أهم أولويات هذه المرحلة.

وأشار "عفيفى" إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، تضمنت إصدار المواصفة الخاصة بنظم إدارة الطاقة "أيزو 50001" لعام 2013، التى تستهدف تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة فى عمليات الإنتاج الصناعى طبقا للمعايير الدولية، بما يسهم فى توفير الطاقة المستهلكة وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية البيئة، دون تأثير على عمليات الإنتاج والجودة، لافتا إلى أن وحدة ترشيد كفاءة الطاقة بالهيئة تعد إحدى آليات تفعيل القرار الوزارى الصادر فى 2017 بشأن تنظيم وضع بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلى قبل طرحها بالأسواق عن طريق الباركود.

وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن "مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية فيما يتعلق بالمواصفات والتشريعات لدعم التجارة ‏والصناعة‏MENA STAR‏، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة أيزو والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى، يستهدف تعزيز البنية التحتية القومية للجودة، وبصفة خاصة الأداء المؤسسى لهيئات التقييس‏ القومية لدول منطقة حوض البحر المتوسط، وتعزيز التعاون بين هيئات التقييس وجهات الترويج التجارى على المستويين القومى ‏والإقليمى، إضافة إلى تعزيز الممارسات الجيدة للتنمية المستدامة مع التركيز على أنشطة الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أيضا برنامجا لتدريب مجموعة من الكوادر الوطنية القادرة على نشر وتطبيق ومراجعة نظم إدارة الطاقة بالمصانع المختلفة، وتأهيلها للحصول على شهادة أيزو فى مجال تطبيق نظام إدارة الطاقة (أيزو 50001).

وأشار المهندس أشرف عفيفى إلى أن الهيئة تقدم عددا من الدورات التدريبية فى مجالات نظم إدارة الطاقة وتطبيقاتها، والمراجعات الداخلية لنظم إدارة الطاقة واختبارات كفاءة الطاقة لمختلف المنتجات، فضلا عن معايرات الأجهزة والمعدات المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لإيجاد مقترحات ووضع آليات بشأن التصور الفاعل لاستخدامات الطاقة المتجددة فى القطاعات المختلفة المستهلكة للطاقة، وذلك من خلال إصدار المواصفات القياسية المصرية بمجال الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية طبقا لأحدث المرجعيات الدولية.

جدير بالذكر، أن المؤتمر تضمن عرضا لأحدث أنشطة الهيئة كجهة مفوضة من المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) لمنح علامة جودة السخانات والأنظمة الشمسية (شمسى) فى مصر، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع العربى لشهادات الأنظمة الشمسية الحرارية، الذى يدعم الارتقاء بجودة السخانات الشمسية بالسوق المصرية، ويساهم فى إزالة العوائق الفنية التجارية، من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء، وقد تضمنت فعاليات المؤتمر عرضا للمهندس أحمد عبد ربه، المشرف على مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع البترول، تضمن أهم المشروعات التى تبنتها وزارة البترول بهدف تحسين كفاءة الطاقة فى هذا القطاع.