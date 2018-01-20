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السبت، 20 يناير 2018 05:31 م
خالد صلاح
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"المعادن": إنشاء لجنة لتقديم الدعم الفنى لمصدرى القطاع يساهم فى فتح أسواق

السبت، 20 يناير 2018 12:40 م
"المعادن": إنشاء لجنة لتقديم الدعم الفنى لمصدرى القطاع يساهم فى فتح أسواق استخراج المعادن بالصحراء الشرقيه-ارشيفيه-


أ ش أ
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قال أيمن النجولى رئيس شعبة تشكيل المعادن التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات  المصرية إن إنشاء لجنة لتقديم الدعم الفنى والتدريب لصغار المصدرين من جانب الشعبة، بالتعاون مع الجهات المعنية يكسبهم خبرة، ويؤهلهم لفتح أسواق جديدة.

  وأضاف النجولى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم الاتفاق على أن تضم تلك اللجنة ممثلين من هيئة التنمية الصادرات وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة وعددا من رجال الخبرة فى مجال التصدير.

 وأشار إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة تشجيع صغار المصدرين على التصدير خاصة وأن قطاع تشكيل المعادن يعتبر من أهم القطاعات التى ستقود الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة،لافتا إلى أن الشعبة تضم أكثر من 1000 شركة وورشة تابعة، ما يساهم فى تطوير  القطاع .

 


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