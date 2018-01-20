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المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة

السبت، 20 يناير 2018 09:10 م
المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة حبس - أرشيفية


كتب محمود نصر
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عامر جادو 3 لصوص بالسجن المشدد 3 سنوات فى اتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه وانتحال صفة رجال شرطة.

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين أيمن عبد الباقى العفيفى وسامح حسينة أبو كنه.

 

كشفت تخقيقات النيابة، عن أن القضية رقم 10269 جنايات مصر الجديدة لسنة 2017 عن أن "علاء.م"و"مصطفى.م" و"هشام.ف" سرقوا 10 آلاف جنيه من "أمير.خ"حال سيره بالطريق العام ولاذوا بالفرار بسيارة المتهم الثانى فلاحقهم المجنى عليه مستعينا بالمارة وأمسك بهم بعدما أشهروا سلاحا ناريا وادعوا بأنهم من رجال الشرطة قاصدين بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته.

 

وأفاد معاون مباحث مصر الجديدة، أنه حال تفقده الحالة بدائرة القسم سمع صوت استغاثة فتوجه لمعرفة الأمر ووجد المجنى عليه والأهالى ممسكين بالمتهمين ومعهم السلاح النارى ودلت تحرياته السرية على صحة ارتكابهم واقعة السرقة.


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