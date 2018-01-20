"المالية": المنافذ الجمركية تحبط 7 محاولات تهريب أموال وملابس





كتب: احمد يعقوب

كشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحى، وزير المالية، عن ضبطيات المنافذ الجمركية، أن جمارك شرم الشيخ برئاسة محمد يوسف، وبالتنسيق مع شرطة المطار، ضبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى بالمخالفة للقوانين، وذلك مع احد الركاب المغادرين إلى إحدى الدول العربية وبتفتيش حقائبه تم العثور على مبلغ 370 ألف جنيه مصرى مخفاة داخل كتابين مفرغين.

محاولة تهريب نقد مصرى

كما تمكنت جمارك بورسعيد، برئاسة حلمى ابو الحسن، بالتنسيق مع مكافحة التهرب الجمركى برئاسة أحمد درويش، من ضبط محاولة تهريب مشروبات كحولية بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير، فبناء على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركى بمحاولة إحدى المؤسسات إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول، بعدد 1284 كرتونة خيوط بولستر واردة من الصين، وذلك للتهريب وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم المستحقة والتعويضات 101 ألف جنيه. أجهزة مضبوطة بالجمارك وتمكنت جمارك السويس برئاسة محمد عبد السلام، بالتنسيق مع المقدم هيام الشيمى بإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وتبين وجود ١٢٢ قاروصة سجائر أجنبية الصنع وغير ملصق عليها طوابع البندرول الدالة على سداد الرسوم الجمركية.

وأيضا ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة عمر أحمد سليمان، تهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة وأجزائها بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك مع أحد الركاب وهو مصرى الجنسية ومغادر إلى احدى الدول العربية.

مضبوطات بالجمارك

و كشف التقرير أنه تم ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقمشة بجمارك الدخيلة والتى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقا للقوانين حيث تم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة لإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى مشمول الحاويات بعدد 424 رول أقمشة والواردة من الصين وبالمعاينة الفعلية للمشمول تبين وجود 4500 متر من الأقمشة.

احباط محاولة تهريب اقمشة ملابس القوات المسلحة

كما تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر برئاسة محمد شمس بالتنسيق مع مباحث الضرائب بجنوب الصعيد برئاسة العقيد محمد بهاء الدين ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العقيد طارق عبدالجواد من ضبط 31 محضر تهرب جمركى وذلك بمحال تجارية بأسيوط حيث أن المضبوطات مستوردة ومتنوعة وغير مصحوبة بفواتير أومستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة للقوانين وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 343 ألف جنيه ، وتم التصالح فى جميع المحاضر وتم سداد التعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

رجال الجمارك مع المضبوطات

و ذكر التقرير أن رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولى، برئاسة محمود فرغلى، أحبطت محاولة تهريب أجزاء ومكونات طائرة تجسس محظور تداولها دخولها البلاد طبقا للقوانين مع راكب مصرى مغادر إلى إحدى الدول العربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

احباط محاولات التهريب

كما تمكنت جمارك بورسعيد، برئاسة حلمى ابو الحسن، بالتنسيق مع مكافحة التهرب الجمركى برئاسة أحمد درويش، من ضبط محاولة تهريب مشروبات كحولية بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير، فبناء على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركى بمحاولة احدى المؤسسات إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول، بعدد 1284 كرتونة خيوط بولستر واردة من الصين، وذلك للتهريب وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم المستحقة والتعويضات 101 ألف جنيه.

وتمكنت جمارك السويس برئاسة محمد عبد السلام، بالتنسيق مع المقدم هيام الشيمى بإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وتبين وجود ١٢٢ قاروصة سجائر أجنبية الصنع وغير ملصق عليها طوابع البندرول الدالة على سداد الرسوم الجمركية.