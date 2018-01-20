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القوات العراقية تقتل انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا شمالى العاصمة بغداد

السبت، 20 يناير 2018 03:33 م
القوات العراقية تقتل انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا شمالى العاصمة بغداد القوات العراقية


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت، مقتل انتحارى يرتدى حزاما ناسفا شمالى العاصمة بغداد.

وقالت القيادة - فى بيان أذاعته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابى انتحارى يرتدى حزاما ناسفا بعد محاصرته فى إحدى المناطق الزراعية شمالى بغداد.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - تدمير ثلاث مقرات لتنظيم "داعش" وحرق زورقين والاستيلاء على أربع دراجات نارية خلال عملية تفتيش فى ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى.

وتشهد العاصمة بغداد - بين الحين والآخر - تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها؛ ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح. 


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