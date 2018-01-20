القوات العراقية تقتل انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا شمالى العاصمة بغداد

القوات العراقية تقتل انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا شمالى العاصمة بغدادالسبت، 20 يناير 2018 03:33 م
القوات العراقية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت، مقتل انتحارى يرتدى حزاما ناسفا شمالى العاصمة بغداد.
وقالت القيادة - فى بيان أذاعته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابى انتحارى يرتدى حزاما ناسفا بعد محاصرته فى إحدى المناطق الزراعية شمالى بغداد.
وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - تدمير ثلاث مقرات لتنظيم "داعش" وحرق زورقين والاستيلاء على أربع دراجات نارية خلال عملية تفتيش فى ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى.
وتشهد العاصمة بغداد - بين الحين والآخر - تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها؛ ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة