القوات العراقية تعتقل 4 آلاف عنصر من داعش فى محافظة نينوى

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أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، اليوم السبت، أن القوات العراقية اعتقلت أكثر من 4 آلاف عنصر من تنظيم (داعش) الإرهابى منذ انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى العراقية.



وأوضح الجبوري، فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي، أنه تم صدور أحكاما قضائية بحق عدد من الإرهابيين، لافتا إلى أنه لا تزال التحقيقات جارية بشأن الآخرين .



وفى سياق متصل ، أكد قائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني، عدم وجود أى عائق أمام عودة النازحين إلى ديارهم فى نينوى، مضيفا أن السلطات العراقية مستمرة فى إجراءتها الأمنية لمنع تسلل المتورطين مع تنظيم (داعش) الإرهابي.



وكان قائد عمليات نينوى فى العراق اللواء نجم الجبوري، قد أكد - فى وقت سابق- استمرار التنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على بقايا داعش فى المحافظة، مبينا أن القوات الأمنية تواصل عمليات التفتيش فى مناطق نينوى الصحراوية، وإن العملية الأمنية التى نفذت قبل أيام أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من عناصر تنظيم داعش الإرهابى .