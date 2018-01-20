القبض على مزارع هارب من حكم مؤبد فى اقتحام مركز شرطة ديرمواس





المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على مزارع هارب من حكم بالمؤبد فى قضية اقتحام وحرق مركز شرطة ديرمواس جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بتمكن إدارة البحث الجنائى بديرمواس برئاسة الرائد محمد الدروى ومعاونه النقيب علاء البرادعى معاون مباحث المركز من إلقاء القبض على "ح، ع" 57 سنة مزارع ومقيم بقرية دلجا هارب من عقوبة المؤبد فى قضيه اقتحام وحرق مركز شرطة ديرمواس أثناء فض اعتصام رابعه والنهضة منذ عام 2013 وتبين أنه هارب من 5 أحكام أخرى، وتحرر محضرًا بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.