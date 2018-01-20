القبض على مزارع هارب من حكم مؤبد فى اقتحام مركز شرطة ديرمواس

القبض على مزارع هارب من حكم مؤبد فى اقتحام مركز شرطة ديرمواسالسبت، 20 يناير 2018 06:12 م
متهم - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على مزارع هارب من حكم بالمؤبد فى قضية اقتحام وحرق مركز شرطة ديرمواس جنوب المحافظة.
وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بتمكن إدارة البحث الجنائى بديرمواس برئاسة الرائد محمد الدروى ومعاونه النقيب علاء البرادعى معاون مباحث المركز من إلقاء القبض على "ح، ع" 57 سنة مزارع ومقيم بقرية دلجا هارب من عقوبة المؤبد فى قضيه اقتحام وحرق مركز شرطة ديرمواس أثناء فض اعتصام رابعه والنهضة منذ عام 2013 وتبين أنه هارب من 5 أحكام أخرى، وتحرر محضرًا بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة