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القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى مدينة نصر

السبت، 20 يناير 2018 02:22 م
القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى مدينة نصر المتهمان عقب القبض عليهما


كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بمنطقة مدينة نصر، وذلك عقب سرقتهما سيارة من مهندس بأرض الجولف، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "هشام مكرم" 54 سنة مهندس حر، يفيد فيه بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف محدد يساومه على إعادة السيارة ملكه، مقابل مبلغ 30 ألف جنيه، والسابق إبلاغه بسرقتها، والمحرر بشأنها المحضر رقم 63935 لسنة 2017 جنح القسم، وأضاف أنه اكتشف كسر زجاج السيارة ملكه، وسرقة حقيبة تحوى بعض الأوراق الخاص به، ونسخة من مفاتيح تشغيل السيارة من داخلها، ولم يحرر محضرا بالواقعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، كما تبين أن وراء ارتكابها "عبد الرحمن.ع " 23 سنة، طالب مطلوب على ذمة حكم بالسجن 6 سنوات، و"كريم علاء محسوب ذكى" سن 21 عاطل مسجل خطر آداب عامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المستخدم في المساومة.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالمعلومات والتحريات الواردة، أيداها، واعترف المتهم الأول بسرقة السيارة باستخدام مفتاحها الأصلى، والذى تحصل عليه من المتهم الثانى، وأضاف المتهم الثانى بسرقة حقيبة من داخل السيارة، حيث عثر بداخلها على مفتاح التشغيل، وقام بتسليمه للمتهم الأول، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفاءها، وبسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيٌق.

 


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