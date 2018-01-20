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القبض على عاطلين عقب خطفهما هاتف من طالبة بالسيدة زينب

السبت، 20 يناير 2018 03:10 م
القبض على عاطلين عقب خطفهما هاتف من طالبة بالسيدة زينب المتهمين عقب القبض عليهما


كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجل مباحث القاهرة، فى القبض على عاطلين عقب قيامهما بسرقة طالبة وخطف هاتفها المحمول، بمنطقة السيدة زينب، باستخدم دراجة بخارية، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، الحالة الأمنية، بشارع مجرى العيون، حيث تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من احدى السيدات، وباستبيان الأمر تقابل مع "حنان أ ج" 15 سنة، طالبة، والتى قررت بقيام شخصان بخطف هاتفها المحمول أثناء سيرها بمحل الواقعة ولاذ بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن ضبطهما وتبين أنهما كلا من "مصطفى ع م" 17 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 2 قضية اخرهم 15423 لسنة 2015 مصر القديمة " سرقة "، و"محمد ع ج" 15 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية " توك توك " قيادة الثانى، وبحوزتهما  الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بإسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين والهاتف المحمول المستولي عليه، واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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