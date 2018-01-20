القبض على تاجر مخدرات بالسويس بحوزته 45 كيلو بانجو

القبض على تاجر مخدرات بالسويس بحوزته 45 كيلو بانجوالسبت، 20 يناير 2018 03:56 م
مخدر البانجو
السويس- سيد نون
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تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء من ضبط تاجر مخدرات بمنطقة الكبانول بالسويس بحوزته 45 كيلو من مخدر البانجو داخل 22 لفافة.
كان العقيد شريف الخولي مدير مكتب مكافحة المخدرات بالسويس و جنوب سيناء تلقي معلومات بقيام " ف . أ " تاجر مخدرات بتوزيع كميات من المواد المخدرة داخل منطقه الكبانول.
وبقيام الرائد أيمن عبيد والرائد أحمد بيومي ضباط مكافحة المخدرات بأعداد كمين امني، تم ضبط تاجر المخدرات وبحوزته 45 كيلو من مخدر البانجو.
وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة بالسويس وبعرض المتهم علي النيابة العامة امرت بحبسة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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