video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على تاجر سيارات لسرقته مبلغ 150 ألف دولار من خليجى بمدينة نصر

السبت، 20 يناير 2018 01:59 م
القبض على تاجر سيارات لسرقته مبلغ 150 ألف دولار من خليجى بمدينة نصر المتهم عقب القبض عليه


كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود
إضافة تعليق

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض ملابسات، واقعة سرقة تاجر عربى الجنسية بمدينة نصر، بعد تعرضه للسرقة من قبل تاجر سيارات وفر هاربا، تم ضبط المتهم والمبلغ المسروق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من خالد محمد 34 سنة "عربي الجنسية " مهندس اتصالات، يفيد فيه أنه بتاريخ 16 الجاري، وأثناء تردده على أحد المقاهي بمنطقة المهندسين، تعرف علي أحد الأشخاص يدعى محمد حمدي تاجر سيارات، حيث أبدى رغبته في شراء سيارة من أحد الماركات الحديثة، وعلي اثر ذلك اتفقا علي التقابل فى وقت لاحق بشارع يوسف عباس دائرة القسم، وأثناء تواجدهما تقابل المبلغ مع أحد أصدقائه وتسلم منه مبلغ 150 ألف دولار قيمة معاملات مالية بينهما، وتوجه بصحبة المشكو في حقه بسيارته، لمعاينة إحدى السيارات وقام باستدراجه لأحد الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة الهجانة، وفور ذلك تعدى عليه بالضرب، واستولى منه علي المبلغ، وأجبره على الترجل من السيارة ولاذ بالفرار .

 

ومن خلال التحريات، تبين صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهم، ويدعى " محمد.ح " 40 سنة تاجر سيارات، قسم شرطة مصر الجديدة والسابق فى عدة قضايا، وبإعداد الاكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة ملكه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة شرق القاهرة تحيل المتهمين بسرقة شقة وديع فلسطين إلى محكمة الجنايات

إحالة عصابة "البروفيسير" المتهمين بسرقة 100مليون و21 كيلو ذهب للجنايات

أخبار الحوادث

أمن القاهرة

تاجر سيارات

سرقة مبلغ

خليجى

مدينة نصر



لا تفوتك
النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

الأرصاد: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بطقس الغد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بطقس الغد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة