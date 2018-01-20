القبض على تاجر سيارات لسرقته مبلغ 150 ألف دولار من خليجى بمدينة نصر





كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض ملابسات، واقعة سرقة تاجر عربى الجنسية بمدينة نصر، بعد تعرضه للسرقة من قبل تاجر سيارات وفر هاربا، تم ضبط المتهم والمبلغ المسروق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من خالد محمد 34 سنة "عربي الجنسية " مهندس اتصالات، يفيد فيه أنه بتاريخ 16 الجاري، وأثناء تردده على أحد المقاهي بمنطقة المهندسين، تعرف علي أحد الأشخاص يدعى محمد حمدي تاجر سيارات، حيث أبدى رغبته في شراء سيارة من أحد الماركات الحديثة، وعلي اثر ذلك اتفقا علي التقابل فى وقت لاحق بشارع يوسف عباس دائرة القسم، وأثناء تواجدهما تقابل المبلغ مع أحد أصدقائه وتسلم منه مبلغ 150 ألف دولار قيمة معاملات مالية بينهما، وتوجه بصحبة المشكو في حقه بسيارته، لمعاينة إحدى السيارات وقام باستدراجه لأحد الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة الهجانة، وفور ذلك تعدى عليه بالضرب، واستولى منه علي المبلغ، وأجبره على الترجل من السيارة ولاذ بالفرار .

ومن خلال التحريات، تبين صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهم، ويدعى " محمد.ح " 40 سنة تاجر سيارات، قسم شرطة مصر الجديدة والسابق فى عدة قضايا، وبإعداد الاكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة ملكه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التى تولت التحقيق.