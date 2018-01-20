



كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان بالمعادى، والاستيلاء على عدد من اسطوانات الغاز ومواتير المياه وبعض المتعلقات من داخل تلك المصانع، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من الخفراء المتواجدين لتأمين الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان، بتمكنهم من ضبط كل من "أحمد م ع" 21 سنة، عامل، و"عماد م ف" 36 سنة، سائق، و"حسين س ك" 31 سنة، سائق، أثناء استقلالهم السيارة رقم أ م ف 895 نقل ماركة مازدا "ملك وقيادة الثالث".

ومن خلال الفحص تبي انها محمل عليها موتور كبير الحجم، 2 انبوبة بوتوجاز، شنيور هيلتى دقاق، كمية من اسلحة التقطيع كبيرة الحجم، اجنة حديدية، وبالانتقال وبمناقشة المتهمين اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب " كسر القفل " من داخل مصنع للرخام والجرانيت كائن بمنطقة شق الثعبان، ملك "احمد ص م" 46 سنة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وقرر بوجود مسروقات اخرى لم يتم ضبطها.

وبسؤال المتهمين عن باقي المسروقات قرروا بقيام مجموعة من الخفراء بالاستيلاء عليها أثناء ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبطهم وتبين أنهم كل من "عيون م ع" 32 سنة، خفير، و"أحمد ح ص" 23 سنة، خفير، و"ياسر م م" 37 سنة، خفير، و"كريم ف إ" 30 سنة، خفير، وبحوزتهم السيارة رقم د ج ر 187 ماركة شاهين فضي اللون " قيادة المتهم الخامس " وعثر بداخلها على 4 موتور كبير، شنيور هيلتى دقاق، صاروخ تقطيع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.