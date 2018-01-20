الفرنسية: فشل تصويت الموازنة داخل الكونجرس يهدد بشلل الحكومة الفيدرالية





واشنطن (أ ف ب)

بات شلل الحكومة الفيدرالية الأمريكية شبه مؤكد الجمعة، بعد تصويت حاسم أظهر لأن الجمهوريين والديموقراطيين لم يتمكنوا من إيجاد حل لتمديد العمل بالموازنة على الرغم من المفاوضات المكثفة وتدخل الرئيس دونالد ترامب.

وفشلت الغالبية الجمهورية، فى إقناع عدد كاف من الديموقراطيين بالموافقة على تمويل الميزانية الاتحادية بشكل موقت جدا، وعبّر الرئيس الاميركى دونالد ترامب مساء الجمعة عن تشاؤمه حيال امكان التوصل قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلى الى اتفاق حول الموازنة فى الكونجرس لتفادى شلل الادارات الفدرالية.

وقبل أقل من ساعتين ونصف ساعة من موعد الاستحقاق، غرّد ترامب على تويتر قائلا انّ الامور "لا تبدو جيدة لجيشنا العظيم او لسلامتنا وأمننا على الحدود الجنوبية الخطيرة جدا".