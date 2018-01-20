العراق: تأجيل الانتخابات التشريعية يدخل البلاد فى أزمة سياسية خانقة





بغداد (أ ش أ)

قال نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى المالكى اليوم السبت، إن تأجيل الانتخابات التشريعية يدخل العراق فى أزمة سياسية خانقة، داعيا إلى توحيد جهود جميع المكونات السياسية.

وحذر المالكى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، من المشاريع والمخططات التى وصفها بـ"الخارجية"، لإسقاط المجتمع وإفساده عبر المنظمات، موضحا أن العراق على أعتاب مرحلة سياسية خطيرة وهى مرحلة الانتخابات التى تمثل الإرادة والبوابة لبناء العملية السياسية.

وطالب المالكى، جميع العراقيين بالمشاركة فى العملية السياسية والانتخابات والتوعية والحشد من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية وإقامة الانتخابات فى موعدها المحدد وإفشال محاولات التأجيل.

كان رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - تأجيل حسم موعد وقانون الانتخابات إلى جلسة غد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقى حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية فى 15 مايو 2018 إلا أن هناك مطالب بتأجيلها وتحديد موعد آخر لهذه الإنتخابات التشريعية .