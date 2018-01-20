العثور على جثة سائق أردنى ملقاة بالصحراء فى المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

عثرت أجهزة الأمن بمركز ملوى بمحافظة المنيا، على جثة سائق أردنى الجنسية ملقاة بالأراضى الصحراوية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، اخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى، بالعثور على" محمود. م"' 52 سنه بالأردن سائق جثة هامدة، بالطريق الصحراوى الشرقى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.