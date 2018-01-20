العثور على جثة سائق أردنى ملقاة بالصحراء فى المنيا

اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
عثرت أجهزة الأمن بمركز ملوى بمحافظة المنيا، على جثة سائق أردنى الجنسية ملقاة بالأراضى الصحراوية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، اخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى، بالعثور على" محمود. م"' 52 سنه بالأردن سائق جثة هامدة، بالطريق الصحراوى الشرقى.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة