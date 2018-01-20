video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العبادى يستقبل رئيس حكومة كردستان العراق لبحث الأزمة مع أربيل

السبت، 20 يناير 2018 04:40 م
العبادى يستقبل رئيس حكومة كردستان العراق لبحث الأزمة مع أربيل العبادى


(أ ف ب)
إضافة تعليق

استقبل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى بغداد، اليوم السبت، وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزانى، لبحث سبل حل الازمة العالقة بين بغداد وأربيل، وفقا لبيان رسمى.

ومنذ الاستفتاء فى الإقليم الشمالى حول استقلاله فى سبتمبر الماضى، ضاعفت بغداد تدابيرها العقابية ضد أربيل، ففرضت حظرا على الرحلات الدولية من مطار أربيل والسليمانية وإليهما حتى نهاية فبراير.

وكان زار وفد كردى بغداد الأسبوع الماضى، سبقته زيارة وفد حكومى عراقى إلى أربيل، فى ما يبدو وكأنه رغبة من طرفى الأزمة فى حلحلة المشاكل، وضم الوفد الكردى السبت نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالبانى، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم السابق فؤاد حسين.

وأشار البيان الصادر عن رئاسة الحكومة العراقية إلى أن الطرفين ناقشا "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور".

وأكد العبادى خلال اللقاء "وحدة وسيادة العراق، وأن مواطنى الإقليم جزء من الشعب العراقى، وأهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية فى الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات"، وفق المصدر.

وتهدف هذه الزيارة، الارفع مستوى لوفد كردى منذ اندلاع الأزمة، الى التباحث فى شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطارى الإقليم.

وبعيد الاستفتاء أيضا، استعادت القوات العراقية من البشمركة جميع المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق فى محافظة نينوى على الحدود مع تركيا.

لكن القوات الكردية لا تزال تسيطر على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، بينها منطقة فيشخابور حيث يعبر أنبوب تصدير النفط الشمالى الرئيسى فى رأس مثلث حدودى بين الأراضى التركية والعراقية والسورية، وتعتبر إستراتيجية خصوصا للأكراد.

وسيطرت قوات البشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مرورا بالموصل فى محافظة نينوى الشمالية، فى أعقاب الفوضى التى أعقبت الهجوم الواسع لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات، ومن المفترض أن يتوجه بارزانى السبت إلى إيران، التى كانت أيضا فى المعسكر المعارض للاستفتاء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبادى الجوهر يحيى حفلا غنائيا 18 يناير فى الدمام مع عبد الله الرويشد

عبادى الجوهر ورابح صقر يحييان حفلا غنائيا بجدة 19 يناير الجارى

العبادى يخوض الانتخابات العراقية بقائمة منفصلة عن المالكى بعد انسحاب "الدعوة"

حيدر العبادى يعلن عن تشكيل "ائتلاف النصر" بالعراق

تيلرسون يقدم التعازى للعبادى فى ضحايا تقجير استهدف ساحة الطيران ببغداد

العبادى يطلق نافذة إلكترونية للترشح ضمن قائمته الانتخابية

عبد الله رويشد يحيى الليلة حفلاً فى الدمام برفقة عبادى الجوهر

مسؤول: العبادى يجتمع مع رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان برزانى

اخبار عربيه

عرب

عالم

العبادى

العراق

كردستان



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

النهار تجدد التعاقد مع خالد صلاح وتعلن انطلاق برنامجه اليومى "رئيس التحرير"

النهار تجدد التعاقد مع خالد صلاح وتعلن انطلاق برنامجه اليومى "رئيس التحرير"

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة