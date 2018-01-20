"الصحفيين" تعلن بدء دفع 50% الخاصة بحجز وحدات مدينتى

"الصحفيين" تعلن بدء دفع 50% الخاصة بحجز وحدات مدينتىالسبت، 20 يناير 2018 12:16 م
نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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أعلنت لجنة الإسكان والمشروعات بنقابة الصحفيين ،عن بدء دفع ال 50% الخاصة بحجز وحدات مدينتى ببنك المصرف المتحد حساب رقم (002-626888-1021) فرع عبد الخالق ثروت بداية من يوم الاثنين الموافق 22 يناير حتى 8 فبراير 2018 .
وناشدت لجنة الإسكان والمشروعات بنقابة الصحفيين فى بيان لها ،أعضاء النقابة الحضور للنقابة لاستلام خطابات دفع المقدمات بداية من يوم الاثنين المقبل 22 يناير من لجنة الإسكان الدور الثانى بالنقابة .
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