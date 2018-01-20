"الصحفيين" تطالب الجهات المعنية بمساعدة المحررين فى أداء مهمتهم بمطار القاهرة

كتب محمد السيد

أكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه تابع الأزمة الحالية التى يواجهها الزملاء محررو شئون وزارة الطيران والمطارات ومنعهم من أداء مهامهم الصحفية داخل الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولى.

وأعلن مجلس النقابة فى بيان له عن مساندته ودعمه لمطلب الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة والمعتمدين بمطار القاهرة بإلغاء قرار منعهم من أداء مهامهم الصحفية داخل الدائرة الجمركية داخل المطار والتى يتواجد بها مختلف الجهات والأجهزة العاملة بالمطار، حيث تم إلغاء تصاريح دخول الدائرة الجمركية والمستحقة للصحفيين منذ إنشاء مطار القاهرة حتى الآن.

وتابع: "المجلس إذ يدعم حق الزملاء فى الحصول على المعلومات دون قيود ووفقاً للدستور وأداء دورهم المهنى، ويطالب كل الجهات المعنية بمساعدة الزملاء الصحفيين فى أداء مهمتهم بمطار القاهرة مثلما كان الأمر فى السابق خاصة وأن الصحفيين بالمطار أدوا دوراً وطنياً فى دعم الدولة ومنظومة الطيران المصرى على مدى تاريخهم".