الصحة: لبن الأطفال المستورد من فرنسا مطابق للمواصفات وآمن تماما





كتبت هند مختار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن سحب شركة Lactalis Nutrition الفرنسية منتجاتها من لبن الأطفال من السوق المصرية لتلوثها بميكروب "سالمونيلا"، تواصل المركز مع وزارة الصحة التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وقال المركز، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، إن وزارة الصحة أكدت فى ردها على سؤال المركز، أن لبن الأطفال المستورد من شركة "Lactalis Nutrition" الفرنسية والمتداول فى مصر مطابق للمواصفات 100% وآمن تماما، وأنه لم تُسجل أى حالة إصابة بميكروب السالمونيلا داخل مصر منذ بدء استيراد منتجات الشركة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان مركز المعلومات، أن مصر تستورد من الشركة سالفة الذكر 3 تركيبات من لبن الأطفال، تخضع لرقابة دورية، بحيث لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد تحليل عينات منها كيميائيا، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويجرى التحليل لدى المعهد القومى للتغذية، كما يتم تحليلها "ميكروبيولوجى" للتأكد أيضا من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك فى المعامل المركزية لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن كل التركيبات الواردة لمصر منذ فبراير الماضى وحتى الآن سليمة تماما.