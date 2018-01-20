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السكرتير المساعد للإسماعيلية : البدء فى تلقى طلبات الأم المثالية

السبت، 20 يناير 2018 02:00 ص
السكرتير المساعد للإسماعيلية : البدء فى تلقى طلبات الأم المثالية السكرتير المساعد


الإسماعيلية – جمال حراجى
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كشف المهندس عبدالله الزغبى السكرتير المساعد للإسماعيلية عن بدء تلقى طلبات مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة.

وقال السكرتير المساعد فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إن مديرية التضامن بالمحافظة والإدارات والوحدات المحلية بالمدن والقرى تلقى الطلبات للمشاركة فى الأم المثالية والأم البديلة، ويستمر تلقى الطلبات حتى 7 فبرايرالقادم.

 

وأشار الزغبى إلى أن الهدف من المسابقة هو تقديم نموذج ناجح للأم المصرية التى، قامت برسالتها تجاه أبنائها لخدمة المجتمع وقدرتها على تربيتهم وتحدى الصعاب الإقتصادية والمجتمعية.

 

ولفت المهندس عبدالله الزعبى أن سن الأم المتقدمة للمسابقة يجب ألا يزيد عن 50 عاما فى 31 / 12 / 2018 وأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة، وعدد الأبناء 3 أبناء حاصلين على مؤهلات عليا، ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنيا غيرالمتعلم.

 

 

وأضاف السكرتير المساعد أن الأم البديلة أيضا ضمن المسابقة وهى زوجة الأب التى علمت أبناء زوجها ووصلو إلى أعلى الدرجات العلمية، أوالأم التى تكفل أطفالا أيتاما.

 

ويتم حاليا تجميع الطلبات المقدمة لفرزها من خلال الإخصائئين بالتضامن، ثم تعرض الطلبات على الوزارة ويتم الإعلان عن الأم المثالية على مستوى الجمهورية والمحافظات خلال شهر مارس فى إطار إحتفالات عيد الأم.

 

 


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